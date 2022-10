L'emozionante gesto della mamma di Kvaratskhelia in tribuna dopo il gol del figlio all'Ajax

Kvicha Kvaratskhelia fa felici tanti tifosi del Napoli ma, prima di tutto, rende orgogliosa la madre presente ieri, sugli spalti dello stadio "Diego Armando Maradona", in occasione della sfida interna di Champions League contro l' Ajax , poi valsa l'aritmetica qualificazione agli ottavi di finale.

La donna, in compagnia degli altri componenti della famiglia, si è letteralmente commossa al gol del suo amato Khvicha al momento dell'esultanza dopo la trasformazione del calcio di rigore del 3-1. Tutto questo dopo che l'asso georgiano aveva servito a Giacomo Raspadori la palla del 2-0.

Kvaratskhelia: l'emozionante gesto della mamma al gol del figlio

Lacrime di felicità e un bacio soffiato dalla tribuna al campo in un'immagine ormai diventata virale sui social. La famiglia Kvaratskhelia potrebbe essere allo stadio anche nella partita casalinga del Napoli in campionato contro il Bologna di Thiago Motta, in programma domenica (16 ottobre) alle 18.