“UNICI”, il poster plastificato del Corriere dello Sport per celebrare il Napoli. Domani in edicola

NAPOLI – Quattro vittorie in quattro partite e un diluvio di applausi al Maradona. Così si conclude la partita di mercoledì che ha visto il Napoli trionfare contro l’Ajax, firmando un clamoroso 4-2.

Dopo la vittoria contro il Glasgow, la squadra di Spalletti si qualifica agli ottavi con punteggio pieno. Diciassette gol (come nessuna italiana nei gironi) e dodici punti in quattro partite, tutto incorniciato da un’allegra follia contagiosa che fa emozionare i tifosi.

Il sogno continua! Ti aspettiamo in edicola e sempre #forzaazzurri