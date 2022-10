"Napoli, lo scopritore di Osimhen oggi fa il barista a Bologna"

C’è un vago sapore… emiliano nell’esaltante inizio di stagione del Napoli, primo in Serie A e a punteggio pieno nel girone di Champions League dopo quattro giornate della fase a gironi con il passaggio del turno già in cassaforte. Già, perché tra i segreti del volo della squadra di Spalletti ci sono Khvicha Kvaratskhelia, la vera rivelazione del campionato nel primo scorcio di campionato, e Victor Osimhen, subito decisivo dopo essere rientrato dall’infortunio contro il Liverpool che l’ha bloccato per un mese a inizio settembre.