Spalletti, spunta la frase su Meret: "Due mesi super e si parla solo dell'errore, c..."

Luciano Spalletti fa scudo su Alex Meret , sfortunato protagonista ieri dell'errore contro il Bologna che aveva portato i felsinei al momentaneo 2-2 con Barrow . È stato sufficiente questo episodio per riaprire le discussioni sulla titolarità del portiere italiano del Napoli . Già in campo i compagni erano andati a incoraggiare il loro numero uno, Osimhen gli ha raccomandato di stare calmo e poi è andato personalmente a rimediare a quell'errore, segnando il 3-2.

Meret, l'errore e l'estate da indesiderato

In estate, Meret è rimasto sulla graticola per tutto il calciomercato. A un passo dal lasciare il Napoli, quando Giuntoli inseguiva Keylor Navas. A un passo dall'addio, poi improvvisamente catapultato come portiere titolare del Napoli dopo essere stato a lungo un indesiderato. Meret si è messo a fare quello che doveva fare: parare. Ha dato sicurezza al reparto per due mesi, è stato il numero uno delle dieci vittorie consecutive da parte degli azzurri. Eppure...