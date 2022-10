Napoli, Di Lorenzo: "Kvara tosto anche in allenamento. Scudetto? Sono scaramantico"

Di Lorenzo: "Scudetto? Sono scaramantico..."

"Napoli primo in Italia e in Champions? Da napoletano acquisito, non mi sbilancio perché siamo un po' scaramantici... Stiamo facendo qualcosa di incredibile, dopo un'estate un po' turbolenta per le tante partenze. Tuttavia, questo dà ancora più valore che stiamo costruendo. Questo entusiasmo va cavalcato, siamo un gruppo giovane e abbiamo bisogno di questa spinta che ci dà anche il pubblico in casa".