Napoli, omaggio a Di Lorenzo: il messaggio social che fa gruppo

Dopo Lorenzo Insigne , la fascia di capitano al Napoli è stata ereditata da Giovanni Di Lorenzo . Che la porta con orgoglio e che è ormai entrato nel cuore dei tifosi, anche per un ruolo che richiede un grande dispendio di energie e generosità. La società azzurra ha perciò deciso di riconoscere al suo giocatore gli sforzi e la capacità di fare e guidare il gruppo con un post su Twitter.

Napoli: “Cap. Di Lorenzo sempre in sostegno dei propri compagni”

Il messaggio è accompagnato da due belle immagini in cui si vede Di Lorenzo andare a esultare, dopo un gol, con Juan Jesus e, dopo un'altra segnatura, con Hirving Lozano. Le parole sono altrettanto significative: “Cap. Di Lorenzo sempre in sostegno dei propri compagni”. Proprio come deve fare un capitano che si rispetti.