Iezzo prevede: “Con il Napoli, Mourinho metterà il pullman davanti alla porta”

Si avvicina Roma-Napoli e tanti ex protagonisti fanno sentire la loro voce. Uno di questi, che ha parlato durante la trasmissione 'Punto Nuovo Sport Show' di Radio Punto Nuovo, è Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro. C'è una grande favorita secondo lui ed è la squadra di Luciano Spalletti, Josè Mourinho per uscirne indenne dovrà letteralmente alzare le barricate.