Ferrara sgrana gli occhi: “Con questo Napoli si può sognare”

Difficile trovare in questo periodo qualcuno che non esalti il Napoli, al comando della classifica sia in Italia sia in Europa. Non si sottrae a questa regola un ex azzurro doc come Ciro Ferrara, sentito da Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale dei partenopei. L'inizio della stagione pare essere un presagio per qualcosa di grande in casa azzurra, anche se non è la prima volta che la partenza bruciante del Napoli inganna. A sorprendere, però, non sono solo i punti in classifica, ma anche il gioco di una squadra che è stata in estate smontata e rimontata.