Napoli, seduta tecnico tattica. Lavoro personalizzato per Anguissa

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri, agli ordini del tecnico Luciano Spalletti , preparano la gara contro la Roma di José Mourinho , big-match dell'undicesima giornata di Serie A, in programma domenica all'Olimpico alle 20.45.

Napoli, differenziato per Anguissa e Sirigu

Per quanto riguardi i giocatori in via di recupero, il secondo portiere Salvatore Sirigu ha svolto lavoro in palestra e praticato terapie per un risentimento muscolare. Per André-Frank Zambo Anguissa, invece, lavoro personalizzato e terapie.