Napoli, Anguissa torna a lavorare con la squadra: cresce la speranza per Roma

Ultimo allenamento per il Napoli prima della rifinitura di sabato in vista della super sfida di domenica sera all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho , posticipo di lusso dell’11ª giornata di campionato, nella quale la squadra di Luciano Spalletti cercherà di proseguire la striscia di 10 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League iniziata proprio nella Capitale, lo scorso 3 settembre, con il 2-1 in casa della Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Napoli, il big match con la Roma si avvicina

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli la squadra ha svolto una seduta mattutina presso l’SSCN Konami Training Center. L’allenamento è iniziato con una parte dedicata all’attivazione a secco sul campo numero 3, seguita da un torello, quindi Spalletti si è concentrato sul lavoro tecnico-tattico prima della consueta partita a campo ridotto che ha chiuso la seduta. Tra i tre giocatori attualmente infortunati, detto che Amir Rrahmani ha proseguito le terapie dopo la lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra subita a Cremona che gli impedirà di tornare in campo fino al nuovo anno, la notizia riguarda Zambo Anguissa, che ha svolto la prima parte della seduta in gruppo per poi sottoporsi ad un allenamento personalizzato nella seconda. Salvatore Sirigu, vittima di un risentimento muscolare, ha svolto lavoro in palestra dopo essersi sottoposto a terapie.

Roma-Napoli, Anguissa ci prova

Crescono quindi le speranze di vedere Anguissa tra i convocati per la partita dell’Olimpico dopo che l’ex Fulham aveva svolto anche nella giornata di giovedì una seduta personalizzata in campo. Anguissa aveva riportato un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra nei primi minuti del secondo tempo della sfida di Champions dello scorso 12 ottobre in casa contro l’Ajax: nessuno, da Luciano Spalletti allo stesso giocatore, atteso dal Mondiale con il Camerun, vuole comunque correre rischi con un recupero affrettato, quindi la decisione finale sarà presa dopo la rifinitura di sabato.