Galatasaray, Mertens segna ed esulta come a Napoli. Primo gol anche per Icardi

Prime reti al Galatasaray per Dries Mertens e Mauro Icardi, andati entrambi a segno nella partita pareggiata per 2-2 dalla squadra di Istanbul contro l'Alanyaspor in campionato. L'ex attaccante del Napoli ha trovato il gol al nono match di Super Lig giocato con la maglia dei Leoni, proprio su assist dell'ex Psg.

Galatasaray: Mertens segna ed esulta come a Napoli Mertens ha rotto finalmente il ghiaccio all'11', su splendido pallonetto d'esterno di Icardi: la punta belga davanti al portiere non ha sbagliato, e poi ha esultato come a Napoli, con la lingua di fuori e il balletto spinto che ha fatto diventare famoso insieme al magazziniere degli azzurri Tommaso Starace. Al 22' anche Icardi ha trovato il suo primo gol, alla terza presenza in campionato con la maglia del Galatasaray.