Napoli, Osimhen: "Roma avversario tosto, ecco a chi dedico il gol"

Napoli, Osimhen: "Dedico il gol a mia figlia"

"Tre punti importanti contro un avversario tosto, la Roma ha dimostrato di essere difficile da battere - ha spiegato l'attaccante nigeriano -. Il mio gol? Ho fatto un cuore con le mie mani per mia figlia e per chi mi è stato vicino in queste settimane in cui non ho giocato. Dove può arrivare il Napoli? Sono orgoglioso ma non ci voglio pensare, dobbiamo pensare partita per partita".