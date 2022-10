Napoli, lo sfottò alla Roma dopo la vittoria è virale sui social

Il Napoli sta volando, e all' Olimpico ha centrato l' undicesima vittoria consecutiva tra campionato e coppe. Contro la Roma è stato decisivo Osimhen con una prodezza nella ripresa che ha permesso alla squadra di Spalletti di restare al comando della classifica di Serie A con tre punti di vantaggio sul Milan . Dopo la gara, il club azzurro ha mandato una frecciata ai giallorossi sui social.

Il Napoli esulta: "Veni, vidi, vici"

"Veni, vidi, vici", ha scritto sui profili social la società campana, citando la celebre frase di Giulio Cesare. Il post dei campani è diventato subito virale in rete. Per la squadra di Spalletti è la seconda vittoria all'Olimpico in due mesi, ad inizio settembre gli azzurri avevano piegato la Lazio di Maurizio Sarri.