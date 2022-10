Napoli, passione e ragione

Non ce n’è per nessuno. Non solo perché per ottanta minuti il Napoli schiaccia la Roma nella sua metà campo negandole anche un solo tiro in porta. Non solo perché il diagonale con cui Osimhen trafigge Rui Patricio è un capolavoro di balistica. Ma perché, nei quindici minuti che restano a Mourinho per recuperare il risultato, gli azzurri stanno costantemente nella trequarti avversaria, palleggiano tra le linee e sfiorano anche il raddoppio. Quella di Spalletti è una squadra stellare, perché ha qualità, carattere e uno straordinario raziocinio tattico. Che le consente di adattare il proprio gioco a quello dell’avversario, senza però subirlo, cioè senza rinunciare al dominio. Per quattro quinti di gara il Napoli sbatte contro la barriera dei giallorossi, fatta di una difesa a cinque che limita, per quello che può, gli affondi di Kvara e Lozano. Ma non perde la pazienza, né la concentrazione, perché la vittoria resta l’obiettivo della propria strategia, anche quando sembra privilegiare qualche accortezza difensiva, rinunciando alle verticalizzazioni veloci che in altre circostanze fanno irresistibile il suo gioco. C’è Mourinho di fronte, Spalletti lo conosce bene, e ha visto la Roma disporsi nella sua monocorde ragnatela attendista, nell’attesa di sfiancare gli avversari e poi nel secondo tempo tentare la sortita in contropiede, quando gli spazi si allungano. Spalletti sa che solo la fretta può punirlo, perciò ha preparato i suoi azzurri a una guerra di nervi. Senza rischiare di scoprirsi, anche a costo di far girare la palla da sinistra a destra, e da destra a sinistra, dieci volte di seguito, facendo possesso senza affondare. Ma il baricentro del gioco deve restare costantemente nella trequarti avversaria. Obiettivo riuscito perfettamente, perché la Roma non esce dal suo guscio di protezione che ha costruito e che diventerà alla fine la sua prigione.