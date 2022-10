Napoli, la gioia dal campo ai social: il "grazie" di Osimhen a Politano

Dall'assist e gol in campo allo scambio di battute sui social: "Ci sono vittorie che valgono più di tre punti. Vittorie come questa", fa Matteo Politano . "Grazie Polo", con quattro cuori biancoazzurri, gli risponde Victor Osimhen . Inizia così la carrellata delle, tante reazioni social in casa Napoli dopo l'importante vittoria esterna dell'Olimpico contro la Roma , avvenuta all'80' grazie alla rete dell'attaccante nigeriano su assist del neoentrato ex Inter e Sassuolo.

Politano-Osimhen, dallo scambio in campo a quello social. L'ironia di Juan Jesus

Parolo come sempre da capitano, invece, quelle di Giovanni Di Lorenzo: "11 vittorie consecutive, 11 come i giocatori in campo che ogni volta sembrano uno solo. Il gruppo, la nostra forza". Juan Jesus, ex di turno scherza con se stesso, facendo riferimento al sinistro svirgolato al 61' su assist di Osimhen: "Sempre bello giocare all’Olimpico. Partita difficile. Vittoria importantissima. Bravo Victor, bravi tutti, anche dietro non era facile, abbiamo concesso poco. Ps. Tiro mio leggermente fuori, uscito di poco", con emoji di risate a crepapelle.