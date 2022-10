Hasta Victor Osimhen, gol da leader per un Napoli al massimo

NAPOLI - Una volta, e forse Osimhen non era ancora nato, i gol si contavano: e se andavi in doppia cifra, quello era uno status. Poi, sarà colpa degli algoritmi, hanno cominciato a pesarli: e Osimhen, che ormai stava dentro l’area di rigore, un bel giorno ha scoperto che non bastava segnarne tanti - dieci nella sua prima stagione, infarcita di ogni forma di infortunio, soffocata dal Covid; poi diciotto nella stagione successiva, tanto per gradire con una lunga sosta in infermeria - ma bisogna dargli chili o anzi no, punti o anche un’allure. In questi settecentosessantrè giorni trascorsi pure in sala operatoria a lasciarsi innestare diciassette viti, la pantera del gol s’è inventato un calcio tutto suo, diabolico e famelico, poi è uscito dagli equivoci per tacitare chi, con il righello tra le mani, s’era messo a calcolare la profondità delle sue prestazioni («non segna con le grandi», come se non lo fossero l’Atalanta e la Lazio o la Fiorentina), stavolta con prepotenza s’è impadronito della scena ancor prima che del pallone ed ha stravolto le nuove regole dell’analisi grammaticale.