Napoli, Giuntoli allontana Ronaldo: "Il mercato non ci riguarda"

"Kvaratskhelia è incedibile"

A rafforzare il concetto è stato Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre-partita del match di Champions League contro i Rangers: "Siamo lontanissimi dal mercato, in questo momento stiamo pensando solo alla quotidianità cercando di migliorarci di continuo - le parole del direttore sportivo azzurro - Le voci su Ronaldo? Il mercato di gennaio è di riparazione e noi non dobbiamo riparare niente, quindi penso proprio che non faremo nulla. Kvaratskhelia sta facendo bene come tanti altri ed è assolutamente incedibile, ma la differenza per tutti la farà la continuità".

Giuntoli e il segreto del mercato: "Abbiamo sempre usato la testa"

Giuntoli si è poi soffermato a parlare del momento magico vissuto da squadra e ambiente: "Il presidente è molto contento di ciò che stiamo facendo, ma come tutti noi tiene i piedi per terra. Il calcio è fatto di equilibri, non dobbiamo volare con la fantasia. Siamo curiosi di scoprire i nostri limiti". Poi ancora sul mercato: "La nostra prerogativa è sempre stata quella di muoversi usando la testa, sia in uscita che in entrata, e penso che, a volte più, a volte meno, siamo sempre riusciti ad allestire una squadra competitiva".