Napoli, tutta la gioia di Simeone e Ostigard anche sui social

Nuova partita, nuova vittoria, la dodicesima di fila, nuova festa social. Il Napoli si sta abituando alla gioia dei tre punti: il 3-0 ai Rangers è un passo in più verso il primo posto del girone di Champions League . Per raggiungerlo, nell'ultimo match, basterà una sconfitta con meno di quattro gol di scarto. "Sempre più in alto", scrive su Instagram Matteo Politano durante una sua azione "aerea". E può dirlo forte.

Napoli, Simeone e Østigård: "Emozionati e felici"

Il man of the match Giovanni Simeone, autore di una doppietta, dedica parole al miele per tutta la piazza: "Emozionato e felice! Il Maradona e questo gruppo rendono possibili regali così belli. Continuiamo a dare tutto, ci aspettano altre sfide da vivere insieme!". Emozioni ancora più grandi, se possibile, per Leo Skiri Østigård, in gol al suo esordio in Champions League. Scrive il difensore ex Genoa: "Contento di far parte di questo gruppo, della mia prima presenza e del mio primo gol in Champions League".