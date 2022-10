2.800.000 x 5 = 14 milioni: così il Napoli si è già ripagato Kvaratskhelia

Per capire quali e quanti siano i benefici effetti collaterali della spettacolare qualificazione napoletana agli ottavi di finale della Champions League, basta fare una moltiplicazione e un'addizione . Moltiplicando per 5 la somma di 2.800.000, tanto l'Uefa premia ogni vittoria nella fase a gironi, il risultato è 14 milioni di euro . Ne ha diritto il club di De Laurentiis che, nel breve volgere di 49 giorni, (7 settembre, Napoli-Liverpool 4-1; 26 ottobre, Napoli-Rangers 3-0) ha inanellato la serie senza precedenti nella sua storia ai massimi livelli europei. In questo modo e in attesa dell'ultimo incontro con il Liverpool, il Napoli si è già abbondantemente ripagato il cartellino di Kvara Kvaratskhelia (10 milioni di euro), nonché il suo ingaggio annuo di 1,7 milioni di euro lordi, cioè 1,2 milioni netti, come Cristiano Giuntoli rivelò il 9 settembre scorso, nell'intervista rilasciata ad Alessandro Barbano per il Corriere dello Sport.

C'è di più. La Champions, si sa, è il torneo per club più ricco del mondo: il montepremi per l'edizione in corso è di 2 miliardi di euro. La qualificazione alla fase a gironi ha fruttato al Napoli 15,64 milioni; l'ingresso negli ottavi frutterà un premio di 9,6 milioni. A seguire: chi entra nei quarti, incassa 10,6 milioni; le semifinali valgono 12,5 milioni; l'ingresso in finale 15,5 milioni; la vittoria in finale 4,5 milioni. E poi, botteghino a parte, c'è il market pool: 300,3 milioni, distribuiti in base al valore proporzionale di ciascun mercato televisivo rappresentato da tutti i club partecipanti e suddivisi fra le squadre di ogni federazione. Il calcolo esatto potrà essere eseguito soltanto al termine della competizione; sin d'ora si può stimare che, in ambito market pool, il cammino nel girone abbia già fruttato al Napoli 6,73 milioni, cui aggiungere 18,192 milioni quale premio per il ranking decennale partenopeo. Totale complessivo: 64,162 milioni. E il bello deve ancora venire.