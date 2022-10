La mano di Spalletti: questo è un Napoli di veri uomini

NAPOLI - Il Napoli di Spalletti non è un miracolo: è un progetto di calcio e di uomini. Sì: sul gruppo che comanda da imbattuto sia il campionato sia il girone di Champions, con il migliore attacco in entrambe le competizioni, sono evidenti la mano, il cuore e l’anima del signor Luciano. Tattica e tecnica, certo, ma anche personalità, sacrificio, professionalità e partecipazione da moschettieri . E poi entusiasmo, rispetto e una sete di vittorie che sembra implacabile. Per la verità lui ne aveva sempre parlato, sistematicamente: ma sai com’è... Ora, però, è molto chiaro: il concetto di squadra, quella vera, ha la vista sul Golfo e le isole. Già, mancava da un po’ tra ammutinamenti, polemiche e problematiche contrattuali, ma poi è arrivata la rivoluzione e insieme anche Kvaratskhelia, Kim, Raspadori, il Cholito e tutti gli altri uomini dell’allenatore. Un ragazzino di 63 anni, 64 il 7 marzo, che potrà anche non avere una casa - nel senso di soggiorno, camere e cucina - ma che da queste parti ha messo radici e portato linfa. Ha seminato, piantato e annaffiato : la cultura contadina esibita con fierezza più il talento. Il suo e quello dei giocatori. Direbbe Spalletti in lingua toscana: qui si vince e soprattutto si perde tutti insieme. E finora, a furor di scaramanzia, al massimo s’è pareggiato.

Il progetto

Non è un caso. No: ciò che accaduto negli ultimi 53 giorni di calcio puro non è una casualità. Il ds Giuntoli ha costruito un gruppo davvero forte e completo in tutti i reparti, con punte di genialità nelle scelte di Kvara e Kim, ma Spalletti ha fatto il resto. Partendo da un presupposto: ha prima allenato menti e anime e poi tattica e tecnica. Il Napoli che vince e fa sognare, che si candida per lo scudetto e in Champions non si pone limiti e neanche deve temerli, è una squadra ricchissima di talento, soluzioni, maturità e magari anche un paio di fenomeni, ma soprattutto è un gruppo di uomini. Immagine simbolo: mercoledì con i Rangers, sul 2-0, è andata in scena un’aggressione collettiva di tale intensità che gli scozzesi non riuscivano a mettere cinque passaggi in fila. Pazzesco. Davvero. O forse no: Spalletti ne ha sempre parlato e quindi ci ha sempre lavorato. Dicevamo, non è un miracolo: è un bellissimo progetto di calcio.