Aurelio De Laurentiis e la foto con Nancy Pelosi: ecco il motivo dell'incontro

Aurelio De Laurentiis si è recato negli Stati Uniti per il 47esimo anniversario del Niaf, National Italia America Foundation, l'associazione di italo-americani più rappresentativa in Usa. A Washington, il presidente del Napoli ha incontrato anche Nancy Pelosi , speaker della Camera dei Rappresentanti americana. Il numero uno azzurro ha posta la foto sui social.

De Laurentiis: “Giro i complimenti a tutto il mondo azzurro”

De Laurentiis, a Washington, ha vissuto dunque una giornata importante e anche dall'altra parte dell'oceano ha ricevuto complimenti per come sta andando il Napoli, in campionato e in Champions League, E' stato lui stesso a sottolinearlo nel messaggio su Twitter.