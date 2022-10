Napoli show, De Laurentiis esulta dagli Stati Uniti: "Partita spettacolare"

Quasi in contemporanea con il fischio finale dell'arbitro Rapauno, che ha sancito l'ennesimo trionfo stagionale del Napoli, che contro il Sassuolo, battuto 4-0, ha ottenuto la 13ª vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, il presidente Aurelio De Laurentiis ha pubblicato il consueto commento social per celebrare il nuovo show della squadra di Spalletti.

Napoli inarrestabile, De Laurentiis festeggia dagli Stati Uniti

"Da Washington ho goduto per una partita spettacolare! Forza Napoli Sempre!!" il tweet di De Laurentiis, che ha infatti seguito la partita dagli Stati Uniti, dove si è recato per il 47° anniversario del Niaf, il National Italia America Foundation, ovvero l'associazione di italo-americani più rappresentativa in Usa. De Laurentiis, che ha postato sui propri canali social l'incontro con Nancy Pelosi, speaker della Camera dei Rappresentanti americana, ha ricevuto i complimenti per la marcia trionfale di cui il Napoli si sta rendendo protagonista in questo spettacolare inizio di stagione e la cui eco è risuonata anche al di là dell'Oceano.

L'amore per il Napoli dall'altra parte dell'Oceano

Del resto il Napoli gode negli Stati Uniti di una notevole popolarità, non solo grazie al folto numero di emigrati presenti nel continente americano, e le gesta della squadra di Spalletti nei primi due mesi della stagione non hanno fatto altro che aumentare il gradimento dei non pochi appassionati di Soccer e in particolare del calcio italiano che risiedono negli Usa.