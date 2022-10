Anche la Lega ironizza sul Napoli: Osimhen e Kvara sotto i riflettori

Kvaratskhelia ispira, Osimhen segna: il Napoli vola

Ecco allora che appena mercoledì scorso Giovanni Simeone si era preso le prime pagine grazie alla doppietta contro I Rangers nell’ennesima notte di gala in Europa, mentre a distruggere il Sassuolo c’ha pensato quella che, al netto del calico moderno senza tregua e con cinque sostituzioni, sembra essere la coppia titolare, formata da Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Se infatti il pane quotidiano del georgiano non è certo l’assist, avendone confezionato solo uno in stagione, alla prima di campionato contro il Verona per Politano, VO9 sembra trovarsi benissimo quando a mandarlo in porta è Kvara, dato che prima della doppietta al Sassuolo la connection aveva funzionato benissimo in occasione del gol del 3-2 al Bologna nella precedente gara casalinga del Napoli.

Kvara-Osimhen, l'omaggio scherzoso della Lega Serie A

Lo strano duo format dal georgiano e dal nigeriano parla la stessa lingua sul campo e di questo si sono accorte anche le istituzioni calcistiche, e in particolare la Lega Serie A, che hanno celebrato lo show contro il Sassuolo, con due gol di Victor su altrettanti assist di Kvara, a segno poi prima dell’intervallo, attraverso due simpatici post sui propri canali social. La Lega ha infatti pubblicato un post su Instagram con un emblematico “Benvenuti a Kvaralandia”, superandosi poi con un tweet che riporta l’unica risposta possibile alla “query”: “Fermare Victor Osimhen”, ovvero una pagina… inesistente di Google. Un’ironia celebrativa che i tifosi del Napoli e i diretti interessati avranno sicuramente apprezzato, ma conoscendo la voglia di vincere che unisce le due stelle azzurre è facile immaginare che entrambi vorranno meritarsi altri post tutti da ridere nel prosieguo della stagione.