Il Napoli si allena: Sirigu di nuovo in gruppo, terapie per Rrahmani

Napoli a Castel Volturno: squadra divisa in due gruppi

All'SSCN Konami Training Center, la squadra è stata divisa in due gruppi. Chi ha giocato dall'inizio contro il Sassuolo si è limitato a svolgere lavoro di scarico. Gli altri componenti della rosa sono stati impegnati invece prima nell'attivazione in palestra e successivamente in un circuito di forza in campo. Poi, per completare la sessione odierna, lavoro tattico e partita giocata su campo ridotto.