Napoli, gli auguri di buon compleanno a Mathias Olivera

"Compleanno in casa azzurra. Mathias Olivera compie 25 anni. Il difensore del Napoli è nato a Montevideo (Uruguay) il 31 ottobre 1997. A Olivera vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli". Giornata di festa per il terzino charrua box to box sulla mancina, uno dei tanti acquisti azzeccati nel calciomercato estivo condotto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Gli auguri del Napoli a Mathias Olivera Arrivato dal Getafe a titolo definitivo (111 presenze e 2 reti in tutte le competizioni col club alle porte di Madrid) per una cifra complessiva pari a 15 milioni, Olivera ha fin qui collezionato 13 presenze (9 in campionato e 4 in Champions League) realizzando una rete, quella che ha chiuso il 4-1 ottenuto allo "Zini" nella sfida alla Cremonese, su assist di Giovanni Di Lorenzo e dopo essere subentrato a Mario Rui (con cui si è finora alternato in maniera assai proficua) al minuto numero 83.