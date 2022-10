Napoli: verso Liverpool, tutti a disposizione tranne Rrahmani

Seduta di allenamento mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri, agli ordini del tecnico Luciano Spalletti , preparano il match contro il Liverpool in programma domani - martedì 1° novembre - ad Anfield Road per la sesta e ultima giornata del gruppo A di Champions League, con fischio d'inizio alle 21.

Liverpool-Napoli: azzurri certi del primo posto del girone se...

Nel Merseyside, entrambe le squadre già certe della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: al Napoli (a punteggio pieno a quota 15), basterà non perdere col Liverpool (12) con più di tre gol di scarto per assicurarsi il primo posto del raggruppamento. Questo grazie allo scontro diretto (4-1 per gli azzurri al 'Maradona') e al confronto della differenza reti, che attualmente recita +16 per il Napoli e +9 per la formazione di Jürgen Klopp, che in Premier non se la sta cavando benissimo con la squadra nona in classfica e reduce dalla sconfitta casalinga per 2-1 contro il Leeds United.