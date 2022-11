Sorteggio Champions Napoli, le possibile avversarie negli ottavi

Napoli: i criteri per gli accoppiamenti degli ottavi

Il Napoli non potrà affrontare l'Inter di Inzaghi, che è arrivata seconda nel suo girone, perché agli ottavi non si possono affrontare squadre della stessa nazione. Non potrà vedersela neanche con il Liverpool, che era nel suo gruppo. Avendo vinto il raggruppamento, il Napoli sarà testa di serie agli ottavi, il che significa che giocherà il ritorno al Maradona. Non esiste più la regola dei gol fuori casa negli scontri andata-ritorno, dunque a parità di segnature si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.