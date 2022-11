Napoli, Spalletti: il retroscena su Liverpool e la frase a sorpresa sui sorteggi Champions

Archiviata la prima sconfitta stagionale subita in Champions League contro il Liverpool, indolore per l’esito del girone, il Napoli riprende subito la marcia in campionato per affrontare l’ Atalanta , avversaria dell'ultima trasferta del 2022, prima dei due turni casalinghi contro Empoli e Udinese che precederanno la lunga sosta per i Mondiali.

Spalletti: "Più forti dopo Liverpool, ma attenzione all'Atalanta"

Il calendario mette di fronte alla squadra di Luciano Spalletti la prima inseguitrice, distante cinque punti. Per gli azzurri è l’occasione migliore per ripartire e per allungare ulteriormente il passo, approfittando degli scontri diretti in programma nella giornata, dopo l’allungo dello scorso turno favorito dalla sconfitta del Milan a Torino. Spalletti ha presentato la gara del Gewiss Stadium in conferenza stampa, mettendo in guardia il gruppo sui pericoli che possono arrivare dai bergamaschi, ma promuovendo anche la prestazione offerta dalla squadra a Liverpool: “L’Atalanta ha ottimi giocatori e un ottimo collettivo. Dovremo andare là con la consapevolezza di essere forti e da Liverpool siamo tornati proprio con questa idea. Servirà qualità e forza fisica oltre alla capacità di interpretare i vari momenti della partita, anche perché Gasperini è un veterano di quelli terribili e lo si capisce dal come è cambiata la sua squadra: adesso segnano meno e subicono meno, ma dal punto di vista della caparbietà è sempre la stessa Atalanta, una squadra che ha centimetri, corsa e qualità. Dovremo essere alla loro altezza sotto questi aspetti".

Sorteggio Champions, Spalletti non ha paura: "Non vogliamo partite facili"

Gli altri temi d'attualità sono la possibile avversaria agli ottavi di Champions e l'ormai imminente pausa del campionato. Spalletti mostra l'orgoglio e la consapevolezza che il gruppo ha saputo costruirsi in questi tre mesi di stagione: "Dire la squadra che vorremmo affrontare è un giochino sbagliato perché bisogna sempre passare dalla convinzione di mettere qualità nelle partite. Noi non vogliamo giocare gare facili, vogliamo partite difficili ed avere la forza per affrontarle. La sosta ci sarà per tutti e andrà superata, c’è chi avrà più giocatori al Mondiale e chi meno, ma bisognerà vedere la condizione al rientro come sarà. Si dovranno fare valutazioni individuali. Noi non temiamo nulla, abbiamo una squadra formata da calciatori che sono professionisti al 100%".