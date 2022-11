Napoli, Kim premiato di nuovo: "Ha demolito lo scetticismo"

Il difensore del Napoli Kim Min-jae è stato eletto dall'Associazione Italiana calciatori come miglior giocatore della Serie A per il mese di ottobre. Il massiccio centrale sudcoreano, arrivato questa estate dal Fenerbahce, è già una colonna della squadra di Luciano Spalletti, e non ha fatto sentire la mancanza di Kalidou Koulibaly. Kim aveva ricevuto già a settembre il riconoscimento "Player of the Month" da parte della Lega Serie A.

Napoli, Kim premiato: "Ha demolito lo scetticismo iniziale" "Kim Min-Jae è un difensore moderno - si legge sul sito dell'Aic -, o almeno così descriviamo quei difensori che amano difendere in avanti, dominare gli attaccanti fisicamente, e che in più hanno doti atletiche eccezionali, che li mettono a proprio agio anche nella complessa situazione tattica e psicologica di lasciare scoperti decine e decine di metri di campo alle proprie spalle. Tutte queste cose già le sapevamo, più o meno, quando è arrivato in estate in Italia, in un periodo in cui diversi club europei - pare - volessero comprarlo. Un conto però è avere queste doti in astratto, e un conto è saperle esercitare senza sbavature anche in un campionato difficile come quello italiano. Un campionato in cui magari i difensori possono difendere in contesti meno ansiogeni della Premier League - dove l’intensità disordina tempi e spazi e ai difensori occorre sangue freddo per poter ricucire tutto, tamponare il caos. Però quello italiano è anche un campionato in cui ai difensori viene perdonato poco, soprattutto ai difensori come Min-Jae, che col loro stile esuberante sono fisiologicamente più inclini all’errore".