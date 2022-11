Napoli, Giuntoli: "Kim? Due cose mi hanno colpito. Va ringraziato Spalletti"

Giuntoli: "Kim? Siamo andati decisi su di lui in estate"

"La rosa più ampia ha sicuramente aumentato la competitività della rosa e l'intensità degli allenamenti - ha spiegato il dirigente dei partenopei -. Per adesso le cose vanno bene, siamo contenti ma dobbiamo continuara a testa bassa, aspettiamo ad esaltarci". Tra gli elementi che stanno facendo la differenza c'è Kim Min-jae, autentica rivelazione d'inizio stagione: "Siamo andati decisi su di lui questa estate. Mi ha colpito la sua grande attenzione e la grande velocità. Queste sono le cose che ci hanno fatti andare su di lui, che ha una grandissima applicazione e si è adattato subito, e in questo bisogna ringraziare Spalletti". Parole d'elogio all'Atalanta: "Faranno tanti punti, stanno facendo bene da anni e sono candidati allo scudetto".