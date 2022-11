Kvaratskhelia, novità sull’infortunio: ecco quando torna

NAPOLI - Con l'Empoli come con l'Atalanta: senza Kvaratskhelia. Il Napoli è tornato in campo ieri dopo la vittoria di Bergamo, senza la possibilità di riposare anche solo un giorno considerando che domani sarà di nuovo campionato, e la notizia venuta fuori è che Kvara dovrebbe restare ancora fuori. Sì, l'idea è questa: l'attacco di lombalgia acuta che lo ha costretto a disertare la trasferta del Gewiss non dovrebbe consentirgli di partecipare anche alla sfida con la squadra di Paolo Zanetti. Il dolore causato dal colpo incassato da Alexander-Arnold ad Anfield, del resto, gli ha impedito di lavorare per bene già dopo il Liverpool e negli ultimi giorni s'è limitato esclusivamente alle terapie. Al suo posto nel tridente, questa volta, Spalletti dovrebbe schierare Raspadori. A meno di sorprese dell'ultimo istante, s'intende: a Bergamo, infatti, Elmas ha scoperto con assoluto stupore di giocare dall'inizio soltanto un paio d'ore prima della partita.

Il programma E allora, niente da fare: Kvaratskhelia è ancora sofferente, la schiena fa male, e così anche ieri per lui è stato soltanto un ciclo di terapie. Lo stesso menù di sabato: troppo presto per debellare il dolore che lo ha tormentato in forma gradualmente crescente sin da giovedì e anche troppo breve la distanza dal prossimo impegno. Domani alle 18.30, dicevamo, al Maradona con l'Empoli: a meno che oggi le cure non sortiscano effetti straordinari, o comunque tali da entrare quantomeno nell'elenco dei convocati, Kvara sarà lasciato a riposo. Per poi riprovare il recupero in vista della partita in programma ancora a Fuorigrotta sabato con l'Udinese. L'ultima prima della lunga pausa per il Mondiale e la sosta natalizia. Napoli, Spalletti è lo stratega perfetto per le battaglie di Serie A