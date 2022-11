Eintracht-Napoli: data e orario dell'ottavo di Champions

Il Napoli pesca piuttosto bene nell'urna di Nyon: l'avversaria degli ottavi di finale di Champions League sarà infatti l' Eintracht di Francoforte , la ex squadra dello juventino Filip Kostic . L'andata si giocherà in Germania, il ritorno allo stadio Maradona. L'anno passato, la squadra tedesca si aggiudicò l'Europa League, motivo per il quale partecipa a questa edizione della Champions.

Attualmente, i tedeschi sono quinti in classifica in Bundesliga, hanno 23 punti in 13 giornate. Hanno la peggior difesa delle prime nove in graduatoria. Nei gironi, l'Eintracht è arrivato secondo con 10 punti dietro al Tottenham con 11. Hanno perso la prima in casa, pesantemente, con lo Sporting Lisbona (0-3) e hanno perso anche a Londra contro il Tottenham (3-2). Hanno battuto il Marsiglia sia all'andata e sia al ritorno, hanno riscattato il ko della prima andando a vincere a Lisbona e hanno pareggiato contro gli inglesi di Conte.

In difesa domina N'Dicka, oggetto di mercato e con il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno. In squadra c'è anche l'ex Juve Luca Pellegrini. Attenzione poi all'esperto Mario Gotze e a Kamada in attacco. Così come all'ala destra con il vizietto del gol, il danese Lindstrom.