Napoli, Spalletti coi bimbi a Castel Volturno: la battuta su Di Lorenzo

Spalletti si ferma a parlare coi bambini: "Anche lo studio è uno sport"

Il tecnico azzurro, in un video diventato virale sui social, ha esortato uno dei piccoli tifosi esortandolo accorsi a seguire l'allenamento della squadra al Konami Training Center, a dare la precedenza ai libri rispetto al calcio e, in generale, allo sport: "Tutto bene l'allenamento? Ci sono due modi di fare sport, due modi di essere campioni: di pallone e di studio. Sono due sport fondamentali: giocare a calcio e studiare. Anche studiare è uno sport: anche perché, se giochi insieme a me, poi, per giocare nel Napoli bisogna capire quello che si deve fare, dove si vuole andare. Per cui bisogna saper calciare la palla e saper bene quello che si dice e quello che si ascolta. Sono due sport uguali".