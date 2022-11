Spalletti: "Anno del Napoli? Ditelo, non mi fa né caldo e né freddo"

La tattica del Napoli oggi era fare tanti cross: Di Lorenzo e Mario Rui hanno eseguito: "Se però gli avversari ci arrivano a chiudere con il centrocampista, non hai fatto nulla. Se ci arrivi giocando la palla, con il centrocampista loro che non può chiudere, allora va bene".

Spalletti: "Titolari e sostituti? Si cambia per forza, giocando sempre"

Spalletti non accette che si parli di titolari e panchinari: "Superfluo anche ridirlo. Chi ha giocato due giorni fa, non può essere in campo dall'inizio. Devi per forza cambiare 4-5 di loro. L'alternanza è fondamentale. E infatti chi è entrato ha fatto impennare la partita".

Spalletti: "Sosta? C'è per tutti, vedremo che accadrà"

Fatalista sulla sosta in un momento in cui il Napoli va come un treno: "Prendiamo atto di quelle che sono le situazioni davanti a noi e le affrontiamo. Andiamo dentro dritti a vedere cosa c'è. La sosta c'è per tutti, non si può fare diversamente"

Spalletti: "Sette condomini per lo scudetto? Forse sono cresciuti"

Sette condomini per il titolo? "Stiamo attenti perché aumentano pure. Chi è un po' indietro ha forza per riprendersi. La strada è lunghissima, le insidie sono tantissime. Bisogna sempre stare sul pezzo. I 3 punti contano contro chiunque, non ci sono partite più o meno importanti, dipende dove vuoi andare".

Si dice che è l'anno del Napoli: "Ditelo, non mi fa né caldo e né freddo. Poi dipende da chi te lo dice: c'è chi lo fa per metterti più in alto e sentire poi il tonfo. Staremo attenti anche a quello".