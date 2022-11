L'agente di Elmas: “E' felice al Napoli, ma è un protagonista e non un sostituto”

Elmas protagonista, Elmas goleador, Elmas che non si intristisce più anche se va spesso in panchina. È uno dei miracoli di Luciano Spalletti , che fa sentire importante tutto il gruppo, quello di un Napoli in fuga, apparentemente senza punti deboli in questo momento. L'agente di Elmas , George Gardi, ha parlato a Radio Crc nel corso di 'Si Gonfia la Rete'.

Gardi esalta prima di tutto il Napoli: “La rosa del Napoli è tra le prime in Europa sia per la qualità degli interpreti che per il gioco che esprime. Il calcio è cambiato molto con le 5 sostituzioni: i giocatori di movimento entrano e spesso decidono le partite per cui i sostituti talvolta diventano più importanti dei titolari". Come successo spesso anche al suo assistito che, tra l'altro, ha sfruttato la chance di giocare titolare contro l' Atalanta , segnando il gol della vittoria.

Gardi: “Elmas ha grande personalità”

Gardi trova giusto che Elmas pretenda un posto tra i titolari: “Ha una forte personalità ed è normale che voglia sempre essere titolare, ma questa grinta riesce a metterla in campo sempre, sia che giochi dal 1’ che a partita in corsa. Elmas non è il sostituto di nessuno, è un protagonista del Napoli”.

“Elmas e quella foto postata con la panchina? Il dato oggettivo è che Eljif non parte sempre titolare, ma spesso dalla panchina, ma la sua era solo una battuta. Elmas è un ragazzo molto ironico, non era una polemica sterile. Lui è molto ambizioso e vorrebbe sempre giocare titolare, ma non c’è nessuna polemica, anzi Eljif è molto felice".

Gardi: “Sosta positiva, Napoli in struttura d'avanguardia”

La sosta non spezzerà il ritmo del Napoli: “La sosta credo possa essere positiva, tra l’altro il Napoli andrà in una struttura all’avanguardia, Antalya è il posto ideale in cui fare un ritiro. Il Napoli farà anche delle amichevoli per cui credo che sarà un’esperienza positiva ed Elmas è molto felice di tornare in Turchia. Giuntoli ed il suo staff riescono ad arrivare ai giocatori in Europa sempre primi. Hanno fatto scelte azzeccate in ogni ruolo e la qualità di chi è arrivato è sotto gli occhi di tutti”.