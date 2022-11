Napoli, Kvaratskhelia ancora a parte

All’indomani del giorno di riposo concesso alla squadra da Luciano Spalletti dopo il sofferto, ma preziosissimo, successo sull’Empoli, i giocatori del Napoli hanno ripreso la preparazione in vista dell’ultima gara del 2022, che vedrà la capolista scendere in campo sabato 12 alle 15 ancora al Maradona contro l’ Udinese , rivelazione della prima parte del campionato, ma senza successi da sei partite.

Napoli, contro l'Udinese "caccia all'11"

Facile immaginare un altro pienone per spingere Osimhen e compagni alla vittoria consecutiva numero 11 in campionato, che permetterebbe al Napoli di andare alla lunga sosta del campionato per i Mondiali con almeno 8 punti di vantaggio sulle inseguitrici, un tesoretto che sarà subito “testato” alla ripresa della Serie A il 4 gennaio nella trasferta contro l’Inter, in quel San Siro dove gli azzurri hanno già conquistato una vittoria fondamentale contro il Milan lo scorso 18 settembre.

Napoli verso l'Udinese, in tre si allenano a parte

Presso l'SSCN Konami Training Center il gruppo si è sottoposto ad una seduta mattutina. Come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del Napoli la seduta è iniziata con lavoro di attivazione in palestra, successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 per svolgere torello e lavoro tecnico tattico. A chiudere la sessione è stata la consueta partitina a campo ridotto. Tre i giocatori che non si sono allenati con il gruppo, il lungodegente Amir Rrahmani, il cui 2022 si era già chiuso lo scorso 9 ottobre a Cremona a causa della lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra, che ha svolto terapie, lavoro palestra e poi allenamento personalizzato in campo, ma anche Salvatore Sirigu e Khvicha Kvaratskhelia, che si sono limitati a svolgere terapie e lavoro in palestra.