Napoli verso l'Udinese: ancora palestra per Kvaratskhelia

Seduta mattutina per il Napoli al centro di allenamento del Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro l' Udinese in programma domani - sabato 12 novembre - allo stadio "Diego Armando Maradona" per la quindicesima giornata di Serie A, con fischio d'inizio alle 15.

Napoli, ancora niente campo per Kvaratskhelia

Per quanto riguarda i giocatori che ancora occupano l'infermeria, il centrale difensivo Amir Rrahmani ha svolto lavoro in piscina, palestra e personalizzato in campo. L'esterno offensivo Khvicha Kvaratskhelia ha svolto terapie e lavoro in palestra. Solo ed esclusivamente lavoro in palestra, invece, per il secondo portiere Salvatore Sirigu.