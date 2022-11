De Laurentiis: "Il mio Napoli migliore. Ripartiremo nello stesso modo"

Il Napoli ha trovato l'11° vittoria consecutiva in Serie A battendo allo Stadio Diego Armando Maradona l' Udinese di Sottil col punteggio di 3-2 grazie alle reti di Osimhen, Zielinski ed Elmas .

Al termine della gara, che coincide con la fine della stagione 2022 per il Napoli (dato che ora inizierà il Mondiale in Qatar ), il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto a mandare un messaggio alla squadra su Twitter .

De Laurentiis sicuro: "Questo è il mio Napoli migliore"

Il Napoli ha vinto in 17 delle ultime 19 partite di Serie A, e in questo parziale ha segnato 50 gol. Questo rende bene l'idea della dimensione che hanno raggiunto i partenopei, a maggior ragione dopo una campagna acquisti che aveva visto salutare parecchi senatori come Insigne, Mertens e Koulibaly.

Questa al momento è la vittoria della filosofia De Laurentiis, che ha fine gara ci ha tenuto a celebrare la squadra su Twitter:

"Con l'Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza".

Con la pausa arrivano anche l'augurio e i ringraziamenti del patron azzurro:

"Un grazie sincero alla squadra, allo staff e a tutti i dirigenti e collaboratori. Naturalmente grazie ai nostri meravigliosi tifosi e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente".

Infine un incoraggiamento per il proseguo della stagione, un monito per tutto il mondo Napoli:

"Si ottengono risultati importanti solo se tutta la "squadra" gira al massimo. Ed è proprio quello che sta succedendo. Forza Napoli Sempre!!! #ADL".