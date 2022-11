Napoli, Osimhen re del gol: "Ringrazio Elmas, la squadra viene prima di tutto"

Osimhen: "Importante continuare a vincere"

"Sono molto felice per questa partita, è stata una gara intensa soprattutto per il loro ritorno nel finale. La cosa più importante è continuare a vincere. Il mio gol? Ringrazio Elmas che mi ha dato una grande palla. Sono contento ma non tanto per la rete, ma per il contributo che do alla squadra con i miei gol".

Osimhen: "Io capocannoniere? Viene prima la squadra"

Osimhen è in testa alla classifica cannonieri con 9 reti: "Sarei felice se vincessi la classifica marcatori, ma non metterei mai i miei obiettivi davanti a quelli della squadra. Voglio vincere il trofeo con i miei compagni". Sulla sosta mondiale: "Spero che i miei compagni che vanno al Mondiale facciano bene. La sosta non è un problema, ci riposeremo e poi ripartiremo con il lavoro".