Napoli, cinque in Qatar. Gli altri azzurri in Turchia

NAPOLI - Dalla Turchia allo scudetto con furore. Il Napoli ha salutato sabato il campionato con l'undicesima vittoria consecutiva e la forza di un primo posto blindato da un vantaggio notevole e ora godrà di un po' di vacanza meritata. Tutto o quasi, certo: Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski andranno al Mondiale e qualcun altro sarà di scena in amichevole con le Nazionali rimaste a guardare, ma poi fatta eccezione per i magnifici cinque del Qatar, il gruppo avrà la possibilità di staccare la spina.

Ritiro in Turchia Almeno fino alla fine del mese: le date e il programma non sono ancora ufficiali, certo, però tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre gli azzurri voleranno ad Antalya, in Turchia, sede di un ritiro che in qualche modo servirà a replicare quello estivo. Una sorta di richiamo in vista della volata finale. Con una certezza: Spalletti, ai tempi dello Zenit, ha già gestito una lunga sosta invernale. E ha vinto due campionati.

I nazionali E allora, il countdown. Quello che il sito web ufficiale del club azzurro ha fatto partire dopo la passerella finale con l'Udinese: alla prossima partita, in programma il 4 gennaio a San Siro con l'Inter, mancano cinquantuno giorni. Un'eternità, sì, che però di questi tempi sarà riempita con il riposo, la tournée in Turchia, un po' d'amichevoli e ovviamente il Mondiale. Con ordine: Anguissa sfilerà in Qatar con il Camerun, Kim con la Corea del Sud, Lozano con il Messico, Olivera con l'Uruguay e Zielinski con la Polonia. In quattro condividono anche il girone: il Chucky e Zielo e poi Minjae e Mathias. Convocati per le amichevoli delle escluse, invece, gli italiani Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Politano; Elmas (Macedonia), Lobotka (Slovacchia), Ostigard (Norvegia, sfiderà l'Italia dei colleghi) e Kvaratskhelia (Georgia). Le condizioni di Kvara, fermo da tre partite per una forma acuta di lombalgia, sono da valutare.