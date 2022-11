Compleanno Anguissa: gli auguri del Napoli per i suoi 27 anni

Ricorrenza in casa Napoli oggi: André-Frank Zambo Anguissa, più noto semplicemente come Frank Anguissa, oggi festeggia infatti il suo 27esimo compleanno. E gli azzurri hanno postato una foto del forte centrocampista del Camerun insieme agli auguri sui social ufficiali. Quest'anno, Anguissa è un autentico pilastro del centrocampo della capolista di Spalletti, sta probabilmente giocando la sua stagione migliore in carriera.