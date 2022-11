Corea, festa a sorpresa per Kim: il video diventa virale

Il Napoli sarà la quarta squadra italiana più rappresentata a Qatar 2022, con i suoi cinque giocatori , tanti quanti Atalanta e Torino, alle spalle solo di Juventus (11) e delle milanesi, con sette giocatori a testa. Egoisticamente Luciano Spalletti e i tifosi azzurri si augurano che le avventure iridate di Zambo Anguissa con il Camerun, ma anche quelle di Piotr Zielinski con la Polonia e di Hirving Lozano con il Messico, che si affronteranno nel girone così come capiterà a Mathias Olivera e a Kim in Uruguay-Corea del Sud, non siano troppo lunghe, ma dall’altra parte vederli fare strada rappresenterebbe un orgoglio per tutto l’ambiente e potrebbe dare ai giocatori ancora più morale ed energie in vista della seconda parte della stagione.

Napoli e Qatar 2022, sarà subito "derby" Olivera-Kim

Tra i giocatori il cui rendimento verrà seguito con più attenzione c’è sicuramente Kim Min-jae, rivelazione assoluta della prima fetta di Serie A insieme a Khivicha Kvaratskhelia, che tuttavia il Mondiale non l’ha neppure sfiorato con la sua Georgia. L’ex centrale del Fenerbahce sta lavorando nel ritiro della propria nazionale agli ordini del ct Paulo Bento per non fallire la gara del debutto in programma proprio contro l’Uruguay di Olivera, il 24 novembre alle 14 italiane.

Kim compie gli anni, la festa a sorpresa dela Corea

Prima di pensare al campo, però, per Kim c’è stato spazio per un gustoso fuoriprogramma, la festa di compleanno a sorpresa che gli è stata riservata dai compagni di nazionale e dallo staff tecnico per i 26 anni compiuti il 15 novembre: oltre agli auguri social del Napoli, Kim è stato celebrato anche dagli amici connazionali. Il video che vede un Kim visibilmente emozionato e intimidito, ma sorridente, sorpreso e felice, spegnere la candelina posizionata sulla torta, rigorosamente di frutta, per poi ricevere una pioggia di applausi con tanto di tradizionale canzone d’auguri… coreana è diventato virale in poche ore sui social anche in Italia, dove il giocatore ha raggiunto una grande popolarità in pochi mesi grazie al proprio rendimento sul campo e ad un carattere solare, apprezzato e più volte rimarcato dai compagni del Napoli.