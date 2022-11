Napoli, la previsione di Hamsik fa sognare i tifosi

Napoli, Hamsik vota Champions: "Semifinale possibile"

Il leader di quella squadra era capitan Marek Hamsik, che avrebbe poi lasciato la squadra e la città che lo hanno reso famoso solo pochi mesi più tardi, proseguendo la carriera prima in Cina e poi in Turchia. Intervistato da ‘Napolimagazine.com’, il centrocampista slovacco si è soffermato sulla cavalcata degli azzurri, sbilanciandosi in una previsione importante sul percorso in Champions Leaegue: "Il campionato è ancora lungo, ma il vantaggio accumulato dal Napoli dopo 15 giornate è già importante. Per il momento a fare la differenza è stata la continuità di gioco e di prestazioni. La società ha fatto un grandissimo lavoro, la squadra è molto forte, non è un caso se non ha ancora perso una partita in campionato. Il Napoli ha avuto finalmente un buon sorteggio, ma non dobbiamo dimenticare che l'Eintracht Francoforte l’anno scorso ha vinto l'Europa League. Con tutta la scaramanzia del caso vedo un Napoli che può arrivare almeno in semifinale".

Hamsik esalta Lobotka: "Mai dubitato sulle sue qualità"

Marekiaro si è poi soffermato su un paio di singoli e sulle ambizioni a lungo termine: "Tutti i giocatori si sacrificano l’uno per l’altro, ma in Lobotka ho sempre creduto. Aveva solo bisogno di giocare con continuità. nel momento in cui ha iniziato a farlo con la squadra capace di mantenere il possesso palla è diventato devastante. Anche Osimhen mi piace molto, è veloce, fisico, lotta e spacca le difese avversarie. Poi sta segnando tanto. Con i nuovi acquisti penso si possa aprire un ciclo duraturo, sono arrivati tanti giocatori con l'età giusta per fare bene a lungo".