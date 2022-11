Kim e Kvaratskhelia, se c'è il coraggio di cercare

Invece di storcere il naso, forse è arrivato il momento di metterci il muso dentro, di andare ad annusare questo calcio che poi non è così tanto diverso e a volte, pensando a Son Heung-min, può essere addirittura migliore. In questo macrouniverso di luoghi comuni ma anche di pigrizia, di riti e pure di canaglieschi intrecci, c’è un mondo che corre alla velocità del pallone - e forse di più - e costringe ad abbattere antichi pregiudizi che già il Napoli ha estirpato senza indugi e semmai con coraggio: prima che cominciasse la sua stagione abbagliante, ricca di pirotecniche invenzioni, in quel mercato ritenuto “povero” - via le star e spazio a qualche teorico Carneade - si nascondeva non solo l’Idea ma pure la Competenza, non l’Incoscienza semmai la Saggezza, e nell’istante in cui, tra i rimpianti per i “tirragiro” e le crisi di panico per essere scesi dal K2, si presentarono un georgiano e un coreano, il panico si diffuse tra la folla. Sono appena trascorsi tre mesi dal fischio d’inizio della stagione e Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae sono diventati gli uomini-copertina, la fuga dal pensiero omologato, la proiezione in una dimensione che va scoperta uscendo dai confini dell’ovvio.