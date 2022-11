Fabio Cesar Montezine: “Impressionato da Osimhen. Che bello il Napoli lassù”

Tanti anni fa, all'inizio del nuovo millennio, per tre stagioni ha vestito la maglia del Napoli. Poi il club azzurro è fallito e Fabio Cesar Montezine si è trasferito all'Avellino. In seguito, ha trovato spazio in Qatar ed è stato anche naturalizzato qatariota, prima di appendere le scarpe al chiodo e diventare allenatore. Il campionato italiano, però, continua a interessargli molto.