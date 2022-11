Benitez: “Scudetto al Napoli e tocco ferro”

Una chiara preferenza per lo scudetto: è quella di Rafa Benitez, che non dimentica il suo passato al Napoli. L'allenatore spagnolo indica proprio gli azzurri per il tricolore, anche a discapito di un'altra ex, ossia l'Inter. E poi chiede all'ambiente azzurro di non prendere la sua previsione come un modo per portare sfortuna.