Cabrini scatenato: “Il Napoli diverte, i Mondiali saranno della Francia”

Quasi elementare l'equazione che porta il Napoli a essere in testa alla classifica con ben 8 punti di vantaggio sul Milan , la prima inseguitrice: “Lo scudetto si vince...vincendo le partite. Il Napoli fin qui è quella che ne ha vinte di più, ma soprattutto lo fa col miglior calcio. Normale che sia in vetta, partendo così forte. Diverte tanto veder giocare il Napoli”.

Cabrini: “In Italia problema settori giovanili”

Analizza l'assenza dell'Italia dai Mondiali, Cabrini: “Ci sono problematiche che non sono state risolte, come quelle ad esempio legate ai settori giovanili. Quelli che giocano in Nazionale spesso riscaldano la panchina”.

La Francia ha tanti assenti, ma è anche la migliore per il Bell'Antonio: “Dico che il Mondiale lo rivincerà di nuovo la Francia, ha una squadra di altissimo livello".