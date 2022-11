Tensione in Lega: la sfuriata di De Laurentiis

Mentre le grandi potenze del calcio internazionale si confrontano in Qatar, il mondo del pallone italiano è alle prese con i più o meno consueti litigi interni legati di sfondo politico. Nella giornata di martedì 22 novembre, infatti, presso la sede della Lega Serie A in Via Rosellini a Milano si è svolta un’infuocata assemblea, caratterizzata dal fuoriprogramma dell’abbandono dei rappresentanti di sette società prima ancora dell’inizio dei lavori.

De Laurentiis, sfogo in Lega: e l'Assemblea si svuota

La riunione, che già era stata disertata dal Torino, è stata infatti abbandonata dai dirigenti di Napoli, Roma, Juventus, Inter, Milan, Fiorentina e Monza, che hanno lasciato l’assemblea dopo essersi regolarmente presentati. La causa sarebbe legata a una sfuriata di cui è stato protagonista il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima dell’inizio, motivata dall’eterna divisione che si respira in Lega oltre che da motivazioni tecnico-regolamentari, in particolare alla composizione troppo “snella” del consiglio, formato allo stato attuale da soli quattro elementi.

Caos in Lega, parla il presidente Casini

De Laurentiis ha poi lasciato l’assemblea, imitato dai dirigenti degli altri club menzionati a causa del clima troppo teso che si era creato. Con 12 società presenti, ovvero il numero minimo, l’assemblea, che tra i punti all’ordine del giorno aveva l’elezione del consigliere che dovrà prendere il posto del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, decaduto dopo la retrocessione in B dei sardi, ha comunque preso il via, anche se in notevole ritardo rispetto all’orario previsto delle 14:15. Alla fine, però, ne è uscito un nulla di fatto. Il presidente di Lega Lorenzo Casini ha ricostruito così i fatti: “All’inizio dell’assemblea sette squadre hanno scelto di esercitare un loro diritto, quello di non partecipare all’assemblea, creando incertezza anche perché abbiamo dovuto verificare che ci fosse il numero legale. I motivi che hanno portato le squadre a non partecipare era il non aver raggiunto un’intesa su alcune questioni all’ordine del giorno, in particolare l’elezione del consigliere. Io ho il dovere di far funzionare lo statuto; i club presenti hanno votato scegliendo di rinviare l'elezione del consigliere ad una prossima assemblea da convocare prima del 5 dicembre".