Luigi De Laurentiis elogia il padre: “Napoli bellissimo”

Da figlio a padre, ma anche da presidente a presidente. A Radio Kiss Kiss Napoli, il numero uno del Bari Luigi De Laurentiis ha tessuto le lodi di Aurelio , massimo dirigente del Napoli capolista in Serie A. E ha ammesso come ci sia un confronto continuo tra loro due.

Luigi De Laurentiis: “Napoli per me è casa”

Napoli continua a essere il punto di riferimento per Luigi De Laurentiis: “Il Napoli è bellissimo da vedere, poi per me è casa. Ha sempre raggiunto bellissimi risultati, quest’anno è qualcosa di ancora più bello e ripaga di tanti sforzi e investimenti mio padre che ha avuto il coraggio vero dell’imprenditore che ha creduto in una strada a dispetto di tutta la piazza che aveva da ridire, però ha vinto lui”.

De Laurentiis Jr.: “Bari e Napoli: i giocatori si sono amalgamati subito”

I progetti Bari e Napoli vanno avanti bene e a braccetto: “Credevamo nella bontà sportiva e nella qualità tecnica dei giocatori. Che poi potessero adattarsi in men che non si dica, che potessero trovare insieme alla squadra un gioco bellissimo in poco tempo era difficile perché il calcio è fatto di tantissime variabili. Invece questa loro qualità tecnica ha prevalso su tutto il resto ed è una gran bella sorpresa”.