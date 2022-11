Napoli, operazione rinnovi: in pole Di Lorenzo, Rrahmani e Lobotka

NAPOLI - Tempo ce n’è, però meglio non perderne troppo: i giorni volano, gli anni sfilano via e non c’è voglia di starsene con le mani in mano, standosene dentro quel limbo misterioso. Frank Anguissa se ne è andato al Mondiale con il suo contratto nuovo di zecca persino nella formula: scadenza 2025, opzione per il Napoli per un rinnovo biennale sino al 2027, e un sorriso che ha accompagnato la firma. Ma quello è stato l’inizio di quest’era moderna che funge da spartiacque tra il passato e il futuro, la distanza netta tra ciò ch’è stato e quel che sarà: una volta, e neanche chissà quanti mesi fa, per Insigne, Mertens e Ospina (e prima per Hysaj e Maksimovic), le scadenze servirono per chiudere un cerchio, e anche un’epoca, e rinfrescare l’età media di una squadra improvvisamente invecchiata su se stessa. E ora che invece è nato un ciclo, Anguissa (25 appena compiuti) rappresenta uno dei pilastri sui quali adagiarsi.

Arrivano i vostri Ma il Napoli ha un calendario da sfogliare e, senza mettersi fretta addosso, ha già provveduto a segnare un paio di date: Giovanni Di Lorenzo, capitano non certo per caso, è alla sua quarta stagione, ha messo assieme un bel po’ di partite (158), s’è guadagnato la fascia per meriti tecnici e rigorosa serietà, è un leader silenzioso che potrebbe svincolarsi a parametro zero nell’estate del 2024. Ma le intenzioni di Di Lorenzo e quelle del Napoli sono diverse e il manager del difensore - Mario Giuffredi - s’è sbilanciato pubblicamente: «Non ha dubbi: vuole restare qui fino alla fine della carriera». Detto e fatto, le consultazioni non hanno avuto bisogno di troppi appuntamenti e De Laurentiis, che domenica è rientrato da Los Angeles, ha preparato le «bozze»: l’accordo si può definire virtuale, ha bisogno di piccoli aggiustamenti, e Di Lorenzo sta per legarsi al Napoli sino al 2026, due milioni e seicentomila euro a stagione, quando compirà trentatré anni. La legittima difesa è una certezza e Amir Rrahmani va premiato per quell’ostinazione che gli è servita per uscire dall’incidente di Udine, da quella prima stagione in chiaro scuro: la diffidenza iniziale è spartita, il centrale ha saputo imporsi, e al terzo anno in maglia azzurra è stato allertato per decidere cosa fare di se stesso. Avendo le idee chiare, Rrahmani ha spazzato via qualsiasi ombra ed è prontissimo a stringere la mano a De Laurentiis, annunciato anche lui in ritiro - ad Antalya, in Turchia - che finirà per essere anche il quartiere generale in cui sarà possibile sistemare questioni burocratiche.